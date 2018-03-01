18:31 01 марта 2018 0

Ольга Васильева проводит серию одиночных пикетов в Москве Фото: группа «Это Юганск, детка», «ВКонтакте»

Жительница Нефтеюганска Ольга Васильева проводит пикеты в Москве. Об этом она сама пишет в социальных сетях, выкладывая фото и видео подтверждения.

Первый пикет югорчанка провела у здания администрации президента, а в четверг, 1 марта, Ольга Васильева перебралась к представительству ХМАО в Москве. В руках женщина держит плакаты, на которых указаны ее требования к федеральной власти «проявить полномочия и вернуть деньги детям».

Ольга Васильева не только пикетирует, но и делает селфи на фоне приемной президента России Фото: Ольга Васильева, «ВКонтакте»

Ольга Васильева остается единственным жителем Югры, кто продолжает активно протестовать из-за ликвидации Фонда поколений ХМАО. Ранее женщина записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, собирала подписи под жалобой к главе государства, рассылала письма мэрам югорских городов, губернатору и ездила в Москву в Генпрокуратуру. Теперь женщина перешла к одиночным акциям протеста в столице России. На момент публикации дозвониться до Васильевой и узнать, где и когда еще она планирует стоять с плакатами, не удалось — югорчанка не ответила на звонки на сотовый телефон. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО пока что не прокомментировали пикеты жительницы Нефтеюганска.

Как сообщало «URA.RU», у Васильевой четверо детей, поэтому она рассчитывала сразу на четыре выплаты из ФП — по ее версии, власти должны ей несколько миллионов рублей. Женщина также состоит в общественной организации «Работающая молодежь Сибири» и сочувствует скандальной организации «Совесть», получившей известность после столкновений с кавказцами и силовиками.

В середине 90-х в Югре был создан Фонд поколений, который управлял активами регионального правительства по всей России. Предполагалось, что ФП выплатит определенный капитал родившимся после 2000 года югорчанам. В 2017 году стало известно, что эта инициатива правительства Филипенко противоречит федеральному законодательству. Было принято решение о ликвидации Фонда, а взамен власти ХМАО организовали единовременную выплату по пять тысяч рублей каждому жителю Югры, родившемуся после 1 января 1993 года. По приблизительной оценке, это коснется почти полмиллиона югорчан, и первые выплаты уже начались.