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16:24  09 января 2018 0

Многодетная мать из ХМАО просит Путина вернуть деньги Фонда поколений. ВИДЕО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Новой попыткой раздуть скандал из ликвидации Фонда поколений ХМАО пытаются добиться внимания президента РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Фонд поколений Югры оказался пустышкой
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В Сети появилось видеообращение к президенту России, записанное югорчанкой Ольгой Васильевой. Женщина просит главу государства обратить внимание на скандальную ликвидацию Фонда поколений ХМАО.

В видеоролике, опубликованном на Youtube и в соцсетях, Ольга Васильева рассказывает, как в ХМАО был создан Фонд поколений (ФП), а затем было принято решение о его ликвидации. Женщина уверяет, что юные югорчане должны были получить достаточно серьезные средства из этой организации. Васильева в своем видеообращении заявляет, что ликвидация Фонда поколений произошла из-за некомпетентности команды губернатора Югры. Женщина призналась, что собирала подписи под обращением к президенту, рассылала письма во все ведомства, мэрам югорских городов, губернатору и даже лично ездила в Москву в Генпрокуратуру и управление главы государства. По словам Васильевой, там поддержки она не получила.

Многодетная мать Ольга Васильева записала обращение к президенту ночью, пока дети спали
Фото: страница Ольги Васильевой во «ВКонтакте»

Как удалось выяснить «URA.RU», у Васильевой четверо детей, поэтому она рассчитывала сразу на четыре выплаты из ФП. Женщина рассказала корреспонденту агентства, что и не надеется, что видео дойдет до Владимира Путина. «Шансов мало, но начинается предвыборная кампания. Может, увидят те люди, которые были причастны к этому фонду, и справедливость восторжествует», — отметила Ольга Васильева.

Автор обращения к президенту также призналась, что состоит в общественной организации «Работающая молодежь Сибири» и сочувствует скандально известной организации «Совесть». «Да, я сама из РМС», — отметила Васильева, подчеркнув, что официально никто из организаций ей не помогал, однако люди перечисляли ей деньги на сбор подписей, отправку писем в разные инстанции и поездку в Москву.

«Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. Активисты организации известны по множеству акций протеста. Около 70 человек «Совести» вступили в КПРФ. «Совесть» также часто называют боевым крылом «Работающей молодежи Сибири», а часть лидеров РМС принимали участие в акциях протеста «Совести».

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Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в середине 90-х в Югре был создан Фонд поколений, который управлял активами регионального правительства по всей России. Предполагалось, что родившиеся после 2000 года в ХМАО дети смогут получать определенный капитал в момент своего 18-летия (по разным оценкам, эта сумма могла быть от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов).

В 2017 году перед первыми выплатами фонда власти региона заявили, что эта инициатива противоречит федеральному законодательству. Позднее стало известно, что Фонд не в состоянии выплачивать обещанные пособия, поскольку часть активов была признана банкротом, а часть продана. Взамен этим деньгам власти ХМАО приняли решение организовать единовременную выплату по пять тысяч рублей каждому жителю Югры, родившемуся после 1 января 1993-го года. По оценке властей — это затронет треть населения региона. В региональном депсвязей пообещали прокомментировать обращение Васильевой к президенту России позднее.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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