22:36 01 марта 2018 3

Певец подарил врачам центра им. Илизарова свой концерт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Артист Александр Медведев (Шура) отблагодарил врачей и медсестер центра восстановительной травматологии и ортопедии им. Илизарова двухчасовым концертом. Шура рассказал, как провел в Кургане 51 день после операции по протезированию сустава, шутил и устроил интерактив с залом, передает корреспондент URA.RU

Певец большинство песен исполнял сидя на стуле, за что сразу извинился перед зрителями. Он уже не пользуется костылями, но еще хромает. В начале концерта Шура предложил зрителям задавать ему вопросы письменно, обещал отвечать даже на самые каверзные. Когда записки потекли на сцену, он с удовольствием начал их зачитывать, при этом сравнил себя с ведущей передачи «Аншлаг». Всех работников РНЦ ВТО им. Илизарова, выходивших на сцену с букетами, певец приветствовал по именам. «Ой, девчонки, с вашими-то зарплатами еще и цветы дарят! С ума сошли!», — воскликнул Шура, чем вызвал взрыв смеха в зале. Почти 80 работников клиники пришли по приглашению певца, для всех желающих горожан цена на концерт была символической.

Шура признался, он рад тому, что пожил некоторое время в небольшом городке, где у него появилось много новых друзей. «Теперь можно летом и на шашлычок и коньячок к кому-нибудь приехать», — отметил он. Певец вспомнил подаренную ему на улице колбасу, «шурановских» бабушек, с которыми спелся в клинике, извинился за свой «отдых» в одном из курганских ресторанов. Он обещал, что, когда вернется в Курган (на контрольное обследование), посадит дерево на аллее Илизарова с «самой большой табличкой». «На прощание я вам пожелаю, как это ни странно, слез. И если плакать, то от счастья», — закончил он выступление финальной песней «Ты не верь слезам», после чего сделал сэлфи с залом.

1/9 Концерт, как и анонсировал Шура, получился «домашним» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шура, напомним, проходил лечение в клинике Илизарова в Кургане с начала января. Ему сделали операцию на тазобедренном суставе. Находясь под присмотром врачей, артист устраивал с пациентами различные перформансы и даже успевал вести светскую жизнь. Большой резонанс вызвали слова Шуры про то, что он считает Курган «полным говном». Однако певец не раз подчеркивал, что эта оценка касается инфраструктуры города, но не людей, которые, по мнению звезды, в Кургане «золотые». Со сцены филармонии Шура еще раз признался в любви горожанам.