Социологи узнали, сколько россиян придет на выборы президента

Более 60 процентов российских избирателей намерены прийти 18 марта на выборы президента страны. Таковы опубликованные 1 марта результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно данным социологов, 64,3% респондентов совершенно точно примут участие в выборах. О «вероятном» намерении прийти на участки для голосования заявили 19,9% процентов опрошенных, еще 3,9% пока не определились. О нежелании участвовать в выборах заявили 12,9 процента респондентов.
Опрос «ФОМнибус» проводился по данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ). Опрос проходил среди граждан России от 18 лет и старше 24—25 февраля 2018 года в 207 населенных пунктах 73 регионов. Вопрос «Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?» был предложен 3 тысячам респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Ранее, как сообщало «URA.RU», свой прогноз явки представил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).