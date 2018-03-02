01:26 02 марта 2018 8

Иностранные СМИ бурно отреагировали на выступление Владимира Путина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Западные СМИ бурно отреагировали на послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Особенно иностранных журналистов впечатлила презентация нового ядерного вооружения России.

Так, агентство Bloomberg написало, что «необычная демонстрация военной мощи была наиболее ярким элементом» выступления российского лидера. Британское издание The Independent назвало эту часть послания «воинственной речью», отметив, что новое российское оружие является «серьезным вызовов существующему стратегическому балансу», а Washington Post назвало выступление Путина «посланием Вашингтону в свете недавно озвученных планов администрации Трампа разработать новые ядерные вооружения».

Британская газета The Telegraph в итоговом материале отметила, что «бряцание ядерным оружием» вызвало «призрак новой гонки вооружений», с чем, собственно, согласилось и французское издание Le Monde. В своем послании Владимир Путин, с точки зрения автора материала, пренебрег социальными и экономическими вопросами, поскольку «Демонстрация ракет затмила все», приводит цитату РИА «Новости».

Власти США, к слову, такого восторга не испытывают. После выступления российского лидера представители Госдепартамента, Белого дома и Пентагона прокомментировали речь Путина, принявшись убеждать американцев в величии вооруженных сил страны.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Соединенные Штаты движутся к модернизации ядерного арсенала и обеспечению того, что возможности страны «останутся непревзойденными». Коллега Сандерс — Хезер Науэрт — заявила, что «оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать». В то же время она добавила, что новое российское оружие «определенно вызывает обеспокоенность». Представитель Пентагона Дана Уайт уверила американцев в полной готовности армии США защитить страну, пишет ТАСС.

В четверг, 1 марта, напомним, Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, к которое на этот раз охватывало планы и задачи на ближайшие шесть лет. Часть выступления президента заняла презентация новинок российской оборонной промышленности.