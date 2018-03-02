{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
01 марта 2018
10:10  02 марта 2018 0

Полина Гагарина объяснила бешеную популярность Ольги Бузовой

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова привлекает толпы поклонников за счет своей энергетикиФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Российская певица Полина Гагарина раскрыла секрет популярности своей коллеги Ольги Бузовой. По ее словам, звезда «Дома-2» сейчас находится на энергетическом подъеме и ее буквально «прет» во время выступлений.

«Наверное, ее прет. Во всех смыслах этого слова. Энергия — это очень важно. Возможно, сейчас Оля находится на каком-то энергетическом подъеме. Артист — это уникальная единица, и если на него идут, значит, на него идут», — приводит слова Гагариной «Экспресс-газета».

Гагарина подчеркнула, что сейчас имя Бузовой ежедневно упоминается при обсуждении любых направлений шоу-бизнеса, а поклонники певицы так стремятся попасть к ней на концерт, что рады лицезреть ее выступления под фонограмму. «Я не хочу никак комментировать, что происходит с Олей Бузовой Знаю, что у нее должны гореть уши каждый день, раз в каком-то кругу абсолютно разных людей ее имя упоминается. Вот это хайп», — добавила певица.

Ранее власти Саратова запретили Ольге Бузовой выступать на сцене местного театра оперы и балета. По мнению чиновников, проведение подобных концертов стало бы унижением настоящей культуры.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров