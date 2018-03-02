Полина Гагарина объяснила бешеную популярность Ольги Бузовой

10:10 02 марта 2018 0

Бузова привлекает толпы поклонников за счет своей энергетики Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Российская певица Полина Гагарина раскрыла секрет популярности своей коллеги Ольги Бузовой. По ее словам, звезда «Дома-2» сейчас находится на энергетическом подъеме и ее буквально «прет» во время выступлений.

«Наверное, ее прет. Во всех смыслах этого слова. Энергия — это очень важно. Возможно, сейчас Оля находится на каком-то энергетическом подъеме. Артист — это уникальная единица, и если на него идут, значит, на него идут», — приводит слова Гагариной «Экспресс-газета».

Гагарина подчеркнула, что сейчас имя Бузовой ежедневно упоминается при обсуждении любых направлений шоу-бизнеса, а поклонники певицы так стремятся попасть к ней на концерт, что рады лицезреть ее выступления под фонограмму. «Я не хочу никак комментировать, что происходит с Олей Бузовой Знаю, что у нее должны гореть уши каждый день, раз в каком-то кругу абсолютно разных людей ее имя упоминается. Вот это хайп», — добавила певица.

Ранее власти Саратова запретили Ольге Бузовой выступать на сцене местного театра оперы и балета. По мнению чиновников, проведение подобных концертов стало бы унижением настоящей культуры.