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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Тюменской области
14:13  02 марта 2018 0

Чешские биатлонисты не отзывали заявку на Кубок мира в Тюмени

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Ранее о бойкоте соревнований в России заявил глава Союза биатлонистов ЧехииФото: Николай Бастриков © URA.RU

Заявка сборной Чехии по биатлону на этап Кубка мира, который пройдет с 22 по 25 марта в Тюмени, не была отозвана. Об этом сообщил глава Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин.

«Они подали заявку и еще не отзывали, несмотря на заявления», — пояснил Грамотин агентству ТАСС. По его словам, в заявке от Чехии присутствуют пять мужчин, пять женщин, а также 14 сопровождающих. Чешская команда уже забронировала билеты на самолет. При этом представители Канады и США в списке заявок отсутствуют.

О том, что чешские биатлонисты бойкотируют соревнования в Тюмени, ранее заявил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. Решение Международного союза биатлонистов сохранить за Россией право на проведение этапа Кубка мира в Тюмени представители США и Канады также встретили негативно. «В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях», — сказали представители американской команды. При этом сборная Украины отказалась бойкотировать соревнования в Тюмени и заявила, что не видит для этого никаких причин.

Дарья Корчак
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