Личные амбиции американского чиновника ударили по биатлону в Тюмени

14:40 24 февраля 2018 1

Бойкот Кубка мира по биатлону похож на политический фарс Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Федерация биатлона США объявила бойкот этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени. В Штатах заявили, что «в поддержку чистого спорта» их спортсмены не будут участвовать в гонке. «URA.RU» узнало у ключевых представителей биатлонного сообщества России, как заявление американцев отразится на главном спортивном событии города и последуют ли примеру США другие страны.

Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени — это одна из важнейших побед российских спортивных чиновников. Городу удалось отстоять право на организацию события даже после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям остановить подготовку к различным зимним соревнованиям в России из-за допинг-скандала. К слову, из-за этих же рекомендаций Тюмень лишилась чемпионата мира по биатлону — 2021.

В США на решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести соревнования в российском городе ответили однозначно: «Недавнее решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «URA.RU» заявил, что в решении американцев на самом деле больше политики, чем спорта. По словам Тихонова, президент Федерации биатлона США Макс Кобб, объявляя бойкот, преследует свои личные цели.

«Это политический фарс. В следующем году состоится конгресс Международного союза биатлонистов, на котором президент федерации биатлона США Макс Кобб будет выдвигаться на должность главы. Конечно, он сейчас будет играть на действиях против России, — сказал Тихонов нашему агентству. — Я скажу так: Макс Кобб — это редкая сволочь. По моему мнению, за такие бойкоты надо наказывать».

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Алексей Шадрин при этом заверил «URA.RU», что американской федерации не хватит веса, чтобы отговорить другие страны от участия в тюменском этапе.

«Не сказать, чтобы американская федерация была авторитетна. У них есть два-три человека, которые входят в международный союз и ведут себя там нагловато. Не думаю, что другие страны вслед за США объявят бойкот. Может быть, Украина еще не приедет. Хотя у американцев есть свои люди в других национальных федерациях, которые могут образовать коалицию. Понятно, что все над этим работают».

Шадрин добавил, что без американцев соревнования в Тюмени вряд ли потеряют в зрелищности, так как Штаты не претендуют на места ни в личных, ни в командных гонках.

Начальник управления по физической культуре и спорту Тюменской области Сергей Вотинов заявил «URA.RU», что относится нейтрально к решению американских спортсменов.

«Каждая национальная федерация самостоятельно принимает решение, участвовать ли в соревнованиях или нет. На проведение в Тюмени этапа Кубка мира решение сборной США не повлияет никаким образом, — заверил Вотинов. — На соревнования уже заявились 29 национальных сборных. Более 100 мужчин и более 100 женщин. После Олимпиады списки будут скорректированы. Но мы ожидаем, что на соревнования приедут, как и обычно, более 100 мужчин и порядка 90 женщин».

К слову, бойкот этапа Кубка мира уже прокомментировал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Он дал понять, что не поддерживает решение федерации биатлона США, пишет «Чемпионат». «Обычно пользы от бойкотов немного», — сказал Адамс.