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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Тюменской области
14:54  02 марта 2018 4

Тюменские полицейские поймали педофила, который был в розыске 10 лет. Нашли благодаря слюне

Избрание меры пресечения Александру Есипову, бывшему заместителю начальника Курчатовского следственного отдела, в Центральном суде. Челябинск, наручники, есипов александр
Подозреваемого задержали после забора биоматериалов в банеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские полицейские, разыскивая ишимского «педофила в черном», отыскали другого негодяя, который надругался над восьмилетним ребенком десять лет назад. Установить его удалось в результате оперативных мероприятий. В том числе в ишимской бане, о которых уже писало «URA.RU».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, для розыска ишимского педофила, который изнасиловал восьмилетнюю девочку в заброшенном доме на улице Чехова, 61, в январе этого года, была создана специализированная следственно-оперативная группа. В нее вошли наиболее опытные сотрудники полиции и СУ СК России по Тюменской области.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поручению следствия полицейские проверяют на причастность к этому преступлению всех мужчин, задержанных за тяжкие преступления против личности. Как уже писало «URA.RU», к примеру, забор биоматериалов стражи порядка провели даже в общественной бане в Ишиме. Таким образом, в распоряжении правоохранителей оказались образцы слюны и несколько раз судимого 41-летнего мужчины.

Образцы направили для проверки по базам данных в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тюменской области и они совпали с генетическим профилем негодяя, которого с 2008 года искали за изнасилование восьмилетней девочки в Тюмени. Злодей надругался над ребенком летом близ перекрестка улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской.

Мужчину уже доставили в областной полицейский главк — задержали его в одном из поселков Ялуторовского района. Негодяй признался в том, что именно он напал на ребенка летом 2008 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, мужчине уже предъявлено обвинение изнасиловании девочки с угрозой убийством, а также в насильственных действиях сексуального характера. При нападении на ребенка мужчина был пьян, он пригрозил перепуганной девочке ножом, а после совершения преступления — бежал из города. Девочка осталась жива. Поиски ишимского педофила продолжаются.

Надежда Карташова
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