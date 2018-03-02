Тюменские полицейские, разыскивая ишимского «педофила в черном», отыскали другого негодяя, который надругался над восьмилетним ребенком десять лет назад. Установить его удалось в результате оперативных мероприятий. В том числе в ишимской бане, о которых уже писало «URA.RU».
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, для розыска ишимского педофила, который изнасиловал восьмилетнюю девочку в заброшенном доме на улице Чехова, 61, в январе этого года, была создана специализированная следственно-оперативная группа. В нее вошли наиболее опытные сотрудники полиции и СУ СК России по Тюменской области.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поручению следствия полицейские проверяют на причастность к этому преступлению всех мужчин, задержанных за тяжкие преступления против личности. Как уже писало «URA.RU», к примеру, забор биоматериалов стражи порядка провели даже в общественной бане в Ишиме. Таким образом, в распоряжении правоохранителей оказались образцы слюны и несколько раз судимого 41-летнего мужчины.
Образцы направили для проверки по базам данных в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тюменской области и они совпали с генетическим профилем негодяя, которого с 2008 года искали за изнасилование восьмилетней девочки в Тюмени. Злодей надругался над ребенком летом близ перекрестка улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской.
Мужчину уже доставили в областной полицейский главк — задержали его в одном из поселков Ялуторовского района. Негодяй признался в том, что именно он напал на ребенка летом 2008 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, мужчине уже предъявлено обвинение изнасиловании девочки с угрозой убийством, а также в насильственных действиях сексуального характера. При нападении на ребенка мужчина был пьян, он пригрозил перепуганной девочке ножом, а после совершения преступления — бежал из города. Девочка осталась жива. Поиски ишимского педофила продолжаются.