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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:02  02 марта 2018 0

К годовщине своего назначения гендиректор УВЗ поднимет зарплату рабочим

Презентация медцентра УВЗ. Нижний Тагил, потапов александр
Подчиненные Александра Потапова не спешат рассказывать о возможном повышении зарплат на предприятииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» уже утвердили либо готовятся утвердить приказ об индексации размера окладов и дополнительных выплат сотрудникам предприятия. Как заявил «URA.RU» лидер независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров, соответствующая неофициальная информация поступила к нему от работников УВЗ.

Профлидер не исключает, что данные действия стали ответом на обращение, направленное представителями «Солидарности» 21 февраля в прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила. В документе профлидеры просили надзорное ведомство обратиться в суд к предприятию с иском о защите неопределенного круга лиц с требованием повысить выплаты сотрудникам «Уралвагонзавода». Районная прокуратура, по словам Димитрова, перенаправила обращение для проверки в Гострудинспекцию.

Последняя индексация окладов и других выплат на предприятии проводилась в сентябре 2016 года. С конца 2017 года «Солидарность» отправила руководству УВЗ несколько писем с просьбой дать информацию о новой индексации, но ответов по существу не получила.

2 марта исполняется год с момента назначения на пост гендиректора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александра Потапова. С этого времени завод вступил в затяжной конфликт с независимым профсоюзом, в рамках которого к предприятию подано уже несколько коллективных и индивидуальных судебных исков.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» подтвердили «URA.RU», что гендиректор предприятия действительно подписал приказ об индексации часовых и тарифных ставок с 1 апреля 2018 года: «Решение об этом принято в соответствии с пунктами 5.4, 5.5, 5.27 Коллективного договора на 2014—2017 годы, в целях обеспечения повышения реального содержания заработной платы и социальной защищенности работников Общества от роста цен на товары и услуги. Часовые тарифные ставки и оклады будут увеличены на 5,76%».

Константин Джултаев
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