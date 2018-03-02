В Раде возмутились признанием того, что украинский язык произошел от русского

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук обвинил Организацию объединенных наций в распространении «пропаганды». Его возмутила инфографика ООН, в которой украинский язык значится «поздним ответвлением» от русского.
Официальная группа ООН в Facebook опубликовала инфографику в виде дерева — оно отображает связи и родство между языками мира. Согласно изображению, украинский язык произошел от русского. Тетерук в соцсети бурно отреагировал на иллюстрацию.
«На этот лживый факт не обращать внимание мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа», — цитирует украинского депутата телеканал 360.
Он также заявил, что Россия ведет «гибридную войну» против Украины, используя в том числе языковой вопрос, а сейчас в нее вовлеклась еще и ООН. Важной задачей Тетерук поставил принятие закона, которое обеспечило бы фукционирование украинского языка в качестве государственного.
Ранее на Украине предложили переименовать Верховную Раду. Украинские депутаты считают, что в этом названии кроется «наследие СССР», так как оно появилось в советское время, передавало «URA.RU».