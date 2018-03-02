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02 марта 2018
Главные новости Москвы
17:16  02 марта 2018 7

В Раде возмутились признанием того, что украинский язык произошел от русского

Тетерук оскорбился иллюстрацией ООНФото: скрин видео группы «Народный фронт», Facebook

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук обвинил Организацию объединенных наций в распространении «пропаганды». Его возмутила инфографика ООН, в которой украинский язык значится «поздним ответвлением» от русского.

Официальная группа ООН в Facebook опубликовала инфографику в виде дерева — оно отображает связи и родство между языками мира. Согласно изображению, украинский язык произошел от русского. Тетерук в соцсети бурно отреагировал на иллюстрацию.

«На этот лживый факт не обращать внимание мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа», — цитирует украинского депутата телеканал 360.

Он также заявил, что Россия ведет «гибридную войну» против Украины, используя в том числе языковой вопрос, а сейчас в нее вовлеклась еще и ООН. Важной задачей Тетерук поставил принятие закона, которое обеспечило бы фукционирование украинского языка в качестве государственного.

Иллюстрация отображает связи и родство между языками мира
Фото: группа «Организация Объединенных Наций». Facebook

Ранее на Украине предложили переименовать Верховную Раду. Украинские депутаты считают, что в этом названии кроется «наследие СССР», так как оно появилось в советское время, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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