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Главные новости Челябинской области
23:04  02 марта 2018 0

Решение по саммиту ШОС в Челябинске примут уже весной

Владимир Путин на форуме ОНФ
Путин дал прогноз о форуме в ЧелябинскеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
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Президент Владимир Путин рассказал о возможном проведении саммита ШОС в Челябинске в 2020 году. Он сообщил о готовности города во время медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде.

«Что касается проведения саммита в Челябинске, речь о наличии нужного количества мест в гостиницах, об аэропорте и другой инфраструктуре. Я думаю, что — скажу это аккуратно — мы это сделаем. В рамках проектов развития российских городов мы можем часть ресурсов направить и в Челябинск, чтобы параллельно подготовить и провести саммит ШОС», — цитирует Путина ТАСС.

Отметим, о своих намерениях принять саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске областные власти заявили во время визита президента в регион в ноябре 2017 года. Главе государства тогда показали макет объектов, которые планируется построить к мероприятию. После этого в январе 2018 года на Южный Урал приезжала «облетная группа» — комиссия при аппарате президента, по итогам работы которой Челябинску было рекомендовано увеличить количество апартаментов класса «люкс» и «президент».

Кроме того, под саммиты ШОС и БРИКС правительство области планирует ускорить рекультивацию свалки в Челябинске, этот пункт также включен в программу подготовки. Ожидается, что для изучения этого вопроса 6 марта на Южный Урал прилетит министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, перед которым стоит задача ускорения соответствующих решений. К саммитам планируется ускорить также и строительство конгресс-холла, сооружение которого началось на набережной реки Миасс.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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