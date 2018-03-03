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03 марта 2018
19:37  03 марта 2018 6

В РПЦ призвали ввести цензуру для детских сказок

Библиотека Островского Курган, библиотека, книги, чтение
Качество детской литературы предложили контролироватьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представитель РПЦ заявил о том, что качество литературы для детей должно контролироваться. Важны не только передаваемые книгами знания, но и тот эстетический вкус, который они воспитывают в ребенке, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я не знаю, кто должен быть цензором, но я думаю, что здесь должны принимать участие специалисты», — цитируют митрополита «Известия». «Те детские книги, которые мы читали в детстве, были не только интересны, но и красивы, они были прекрасны, будь то „Винни-Пух“, „Алиса в Стране чудес“, будь то разного рода русские сказки», — добавил он. По словам представителя РПЦ, в современных мультфильмах «одни монстры» и эта «эстетическая парадигма» опасна для детей.

Отметим, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наоборот, выступил за борьбу с провокациями в культуре. По его словам, ни в коем случае нельзя допускать введения цензуры и ограничивать свободу самовыражения, напоминает RT.

Игорь Чукреев
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