В Москве объявили экстренное предупреждение из-за метели

В столице ожидаются снежные заносы на дорогах
На Москву надвигается снежная буря. Столичные спасатели объявили экстренное предупреждение для жителей столицы в связи с неблагоприятным прогнозом метеорологов.
Специалисты Росгидромета заявили о том, что в связи с выходом южного циклона 4 марта в Москве будет сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности, передает RT.
Как писало «URA.RU» ранее, в конце февраля Екатеринбург встал в пробках после аномального снегопада. При этом горожанам запретили следить за уборкой улиц.