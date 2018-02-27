Екатеринбург 27 февраля засыпало снегом. По данным сервиса «Яндекс.Карты», город уже утром встал в 9-балльных пробках. Чиновники мэрии уже выступили к автомобилистам с обращением.
По данным метеорологов, снегопад продлится еще дня два. При этом на сайте МЧС опубликовано предупреждение, что на севере Свердловской области обильные осадки будут сопровождаться аномальными морозами на 7-12 градусов ниже нормы — до минус 33. Екатеринбургу погоду обещают относительно теплую — порядка 13-15 градусов ниже нуля.
Утром движение в столице Урала было парализовано по всему городу. Стоят улицы Белинского, Московская, Куйбышева, Челюскинцев — все основные транспортные артерии. При этом аварий пока не зафиксировано — водители стараются двигаться медленно и осторожно. Мэрия в связи со снегопадами просит екатеринбуржцев в ближайшие пару дней не парковать автомобили вдоль дорог и в парковочных карманах, чтобы облегчить работу уборочной технике. Тем временем пользователи начали выкладывать в соцсетях первые фотографии прошедшего снегопада и его последствий.