Режиссер фильма «Движение вверх» будет снимать новый фильм на Урале

Антон Мегердичев, режиссер фильма «Движение вверх», снимет фильм по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». Начало съемок планируется на конец 2018 года.
«Мы начали производство, на наш взгляд, интересного проекта „Сердце Пармы“ по одноименной очень популярной книге Алексея Иванова», — сообщил РИА Новости продюсер фильма, глава кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов. Проект будет совместным для «Профит» и компании Star Media. Сейчас идет подготовка к съемкам, которые пройдут в Пермском крае.
Книга Алексея Иванова «Сердце Пармы» вышла в 2003 году и уже пережила переиздание. Исторический роман о покорении Перми Москвой в ХV веке имел огромный успех и принес автору большую известность. А с 2006 года в окрестностях Чердыни ежегодно проводится фестиваль «Зов Пармы», собирающий тысячи участников.