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04 марта 2018
19:50  04 марта 2018 1

Российскому сенатору отказали во въезде в Италию

Клипарт. Италия. Рим , собор святого петра, рим
Выборы в Италии проходят без участия российского наблюдателяФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Итальянский МИД отказал в выдаче визы российскому сенатору, первому зампреду комитета Совета Федерации по международным делам Владимиру Джабарову. Причина отказа — включение Джабарова в санкционный список Евросоюза. Об этом политик рассказал ТАСС.

В составе миссии ПА ОБСЕ Джабаров должен был наблюдать за парламентскими выборами в Италии. Он был единственным представителем России в данной делегации. Однако «Италия сослалась на решение Евросоюза, который внес меня в санкционный список. Хотя виза запрашивалась у них как для члена Парламентской ассамблеи ОБСЕ», — заявил Джабаров. Напомним, что в соответствии с резолюцией ассамблеи, принятой в Тбилиси, парламентарии ОБСЕ не подлежат ограничению в выдаче виз. «У нас прекрасное взаимодействие с итальянской делегацией и в Парламентской ассамблее, и вообще на всех уровнях. Тем не менее руководство Евросоюза оказало давление на Италию», — подчеркнул Джабаров.

В воскресенье в Италии проходят выборы в парламент страны и в администрации двух областей. Миссия Парламентской ассамблеи ОБСЕ впервые прибыла для наблюдения за процессом голосования. В официальном пресс-релизе мероприятия указано, что делегация включает 42 наблюдателей из 22 стран.

Виктор Жуков
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