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04 марта 2018
21:24  04 марта 2018 2

Путин заявил, что не выдаст российских граждан США

Владимир Путин на форуме ОНФ
Путин понятия не имеет, что делали хакерыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Россия не выдаст своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в президентские выборы США. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — подчеркнул президент в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что обвиненные не руководствовались приказами российских властей и сказал, что «понятия не имеет», что именно они сделали. Президент призвал американских коллег прислать материалы расследования, и тогда в Кремле «посмотрят и поговорят об этом».

Ранее сообщалось, что в 40-страничном документе, подготовленном американской стороной, упоминаются 13 граждан РФ, которые якобы пытались вмешиваться в главные выборы США. Президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что Москва начала операцию еще в 2014 году — до его решения баллотироваться.

Семен Гринберг
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