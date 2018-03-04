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05 марта 2018
04 марта 2018
23:54  04 марта 2018 2

Ученые выяснили, какая страна спасется во время зомби-апокалипсиса

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг
В наибольшей безопасности находятся жители Северной КореиФото: depositphotos.com © URA.RU

Бразильские ученые из Университета Жуиса-ди-Форы рассказали, кто из жителей Земли спасется в условиях зомби-апокалипсиса.

Исследователи специально разработали подобную модель для гипотетической ситуации. В ней находятся тысяча мирных жителей и один зомби, с которого начнется эпидемия вируса. Согласно расчетам, на такое количество людей будет требоваться как минимум 47 солдат, передает Life.ru.

Отмечается, что группа из ста военных сможет спасти только двадцать процентов мирного населения. На данный момент, наилучшие шансы противостоять армии зомби имеются только у КНДР.

Как отмечают «Известия», чтобы выжить в условиях зомби-апокалипсиса, людям необходимо будет атаковать первыми и как можно скорее нейтрализовать противника.

Александр Черноскутов
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