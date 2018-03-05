{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
04 марта 2018
03:59  05 марта 2018 0

Звезда Голливуда пожелала Звягинцеву победы на «Оскаре»

Ламберт надеется, что российский режиссер выиграет самую престижную кинонаграду в миреФОТО: Wikimedia Commons, Frantogian

Известный французский актер Кристофер Ламберт поздравил российского режиссера Андрея Звягинцева с премией «Сезар» за картину «Нелюбовь». Также кинозвезда пожелала ему победы на «Оскаре».

«Я поздравляю Андрея с высшей кинематографической наградой Франции. Если он получит „Оскара“, это будет просто потрясающе. Во Франции в таких случаях удачи не желают, а говорят merde, по аналогии как русские отвечают „к черту“, когда им желают „ни пуха, ни пера“», — цитирует Life Ламберта. Отмечается, что голливудский актер стал почетным гостем фестиваля «Дух огня», который проходит сейчас в Ханты-Мансийске.

Драматическая картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на самую престижную кинопремию в мире «Оскар». Церемония вручения наград состоится 4 марта и пройдет в Лос-Анджелесе. Фильм удостоился «Приза жюри» на Каннском фестивале, французской премии «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также победил и на других международных и российских кинофестивалях.

Кристофер Ламберт известен широкой публике своими ролями в фильмах «Горец», «Смертельная битва», «Арлетт», «Подземка», «Картахена» и многие другие.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров