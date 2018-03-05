Известный французский актер Кристофер Ламберт поздравил российского режиссера Андрея Звягинцева с премией «Сезар» за картину «Нелюбовь». Также кинозвезда пожелала ему победы на «Оскаре».
«Я поздравляю Андрея с высшей кинематографической наградой Франции. Если он получит „Оскара“, это будет просто потрясающе. Во Франции в таких случаях удачи не желают, а говорят merde, по аналогии как русские отвечают „к черту“, когда им желают „ни пуха, ни пера“», — цитирует Life Ламберта. Отмечается, что голливудский актер стал почетным гостем фестиваля «Дух огня», который проходит сейчас в Ханты-Мансийске.
Драматическая картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на самую престижную кинопремию в мире «Оскар». Церемония вручения наград состоится 4 марта и пройдет в Лос-Анджелесе. Фильм удостоился «Приза жюри» на Каннском фестивале, французской премии «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также победил и на других международных и российских кинофестивалях.
Кристофер Ламберт известен широкой публике своими ролями в фильмах «Горец», «Смертельная битва», «Арлетт», «Подземка», «Картахена» и многие другие.