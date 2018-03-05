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05 марта 2018
04 марта 2018
07:42  05 марта 2018 5

Документальный фильм о допинге в России с участием Родченкова получил «Оскар»

Григорий Родченков стал героем документального фильмаФото: кадр фильма «Икар»

Американский документальный фильм «Икар» о допинге в российском спорте и информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове получил «Оскар». Церемония вручения кинопремии проходит в Лос-Анджелесе.

Соперниками фильма «Икар» режиссера Брайана Фогеля стали несколько других документальных полнометражек, среди которых «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Лица, деревни» и «Абакус». В фильме-победителе с участием Родченкова рассказывается о ситуации с допингом в российском спорте. По сюжету велогонщик-любитель обращается к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории, чтобы тот проконсультировал его, как с помощью допинга он мог бы победить на соревнованиях. Родченков же рассказывает ему о своей допинговой программе, которую он применял в России, в том числе — во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Напомним, в России против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел, а сам он уже скрывается в США и Канаде. В 2016 году он рассказал американским СМИ о допинговой системе в России, которая якобы существует при поддержке государства. Сейчас его, в том числе, обвиняют в незаконном обороте и сбыте сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ). При этом российские биатлонистки, которых обвинили в подмене допинг-проб на ОИ-2014, через суд собираются требовать с Родченкова 30 млн долларов за клевету, писала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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