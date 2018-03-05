В Тюмени будут судить убийцу многодетной матери, против которого взбунтовалась общественность

16:30 05 марта 2018 0

Ирада Москвина фото vk.com

В Тюмени громкое дело об убийстве многодетной матери Ирады Москвиной передали в суд. Судить за преступление будут ее бывшего супруга, 32-летнего Андрея Москвина, который 24 декабря 2017 года пришел к Ираде Москвиной на работу, в школу парикмахерского искусства, и нанес ей ножом не менее двух ударов в живот, после чего скрылся. 29 декабря 2017 года Москвина скончалась в больнице. Без мамы остались три девочки, самая младшая из них родилась от брака с Москвиным. Сам Москвин, как сообщили в Прокуратуре Тюменской области, пришел в полицию после совершения преступления и отдал нож, которым наносил удары своей бывшей жене.

Изначально Москвину предъявили обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». После этого представители общества многодетных семей «Радость» направили обращение губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, в котором попросили взять под личный контроль расследование дела об убийстве Ирады Москвиной. Под обращением поставили подписи более 120 человек. В обращении к губернатору (копия имеется в распоряжении редакции) члены «Радости» написали, что они возмущены, что действия экс-супруга хотят квалифицировать как нанесение телесных повреждений и причинение смерти по неосторожности, хотя при задержании он сказал оперативникам, что в тот день изначально шел убивать рассердившую его женщину. После того как обращение было отправлено адресату, Якушев встретился с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Михаилом Богинским и начальником управления МВД Российской Федерации по региону Юрием Алтыновым и обсудил ход расследования преступления.

Если по ч.4 ст. 111 УК РФ Москвину грозило до 10 лет лишения свободы, то в настоящий момент он обвиняется по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что Москвин был ранее уже судим за наркопреступление.