17:18 05 марта 2018 37

За три месяца кандидат от КПРФ так и не смог разобраться с зарубежными счетами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Налоговая служба Швейцарии по состоянию на 28 декабря 2017 года обнаружила 13 счетов кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. На них лежал миллион долларов и пять с половиной кг золота. Сам политик сообщал в федеральную налоговую службу лишь о двух счетах.

Члена Центризбиркома России Александр Кинев заявил, что, «судя по той информации, которой обладает ЦИК», Павел Грудинин представил данные «о том, что у него нет иностранных счетов». «Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет», — приводит РИА «Новости» слова Кинева

Разбирательства по выявленному факту пройдут в среду, 7 марта, на заседании комиссии. Кинев предполагает, что ЦИК обратится к нижестоящим комиссиям с просьбой внести изменения в плакаты, которые будут размещены на избирательных участках. Их дополнят «сведениями о найденных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных Грудининым», — заявил член ЦИК.

Ранее сообщалось, что Грудинин не представил ЦИК информацию о двух зарубежных счетах, а Федеральной налоговой службе не сообщил еще о двух других. Когда данные служб не сошлись, к кандидату возникли вопросы. В общей сложности ведомства имели представление о семи заграничных счетах кандидата.