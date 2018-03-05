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Главные новости Тюменской области
17:21  05 марта 2018 3

Раскрыта тайна «кровавой реки» в Тюмени. Но красная вода может пролиться еще не раз

Последствия предполагаемого выброса химикатов в реку Молчанку. Деревня Молчаново. Тюменский район
Красная река остается загрязненнойФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени разгадали тайну «Кровавой реки». Точку в деле поставила Природоохранная прокуратура Тюменской области. После проверки ведомства оказалось, что виновником появления красной воды в реке Молчанке (мелиоративный канал), которая находится около деревни Молчанова, является ООО «Тепличный комбинат «Тюмень-Агро». «В процессе работы фильтров по очистке воды, используемой для полива овощных культур в комбинате, образуются загрязненные сточные воды, содержащие различные химические вещества. Данные стоки отводятся в накопитель, а затем — в мелиоративный канал», — сообщили «URA.RU» в прокуратуре и отметили, что содержание вредных веществ в сбросах превышало предельно допустимые концентрации химических веществ для водных объектов рыбохозяйственного назначения: по взвешенным веществам — в 4,59 раза, азоту аммония — в 9 раз, азоту нитратов — в 5,6 раза, азоту нитритов — в 47,5 раза, железу общему — в 52 раза, марганцу — в 110 раз, меди — в 16 раз. Это привело к загрязнению вод мелиоративного канала.

Последствия предполагаемого выброса химикатов в реку Молчанку. Деревня Молчаново. Тюменский район, лед на реке, следы на снегу, река, застывшая река, красный лед
Красный лед на реке токсичен
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кроме того, мелиоративный канал, впадает в Малое озеро и далее — в реку Туру. Пробы для исследования брались в районе мелиоративного канала в конце января, феврале и 2 марта. Согласно последним исследованиям от 2 марта, намороженный лед в реке имеет высокую степень токсичности. Вода канала нетоксична, водные вытяжки донных отложений слаботоксичны. Дальнейшие исследования будут проводиться после таяния льда, чтобы определить влияние загрязнения на водоем.

По информации предприятия, в настоящий момент сброс сточных вод в мелиоративный канал прекращен. Вместе с тем технология производства не изменена, что дает прокуратуре основания полагать, что сброс сточных вод может быть возобновлен. Природоохранный прокурор направил в Тюменский районный суд иск об обязании тепличного комбината «Тюмень-Агро» исключить сброс сточных вод в мелиоративный канал. Кроме того, прокурор в адрес руководителя «Тюмень-Агро» внес представление об устранении нарушений закона. Ранее предприятие было оштрафовано на 30 тыс. рублей за нарушение требований к охране водных объектов. Специалисты-экологи считают, что сумма проведения очистки территории может стать в сотни раз больше, чем наложенный на предприятие штраф.

Напомним, что красная вода в реке возле деревни Молчанова появилась в конце января. Только через три недели стало официально известно имя виновного — это ООО «Тепличный комбинат «Тюмень-Агро», которое слило загрязненные воды в мелиоративный канал.

Наталья Двизова
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