18:10 05 марта 2018 0

Учительница находится под подпиской о невыезде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В соцсети найдена страница учительницы из Петербурга, которую обвиняют в совращении несовершеннолетнего и в сексе с ним. В записи, опубликованной в ночь на 5 марта, женщина отметила, что не стоит жалеть о содеянном, если это принесло счастье.

«Никогда не жалей о том, что ты сделал, если в этот момент ты был счастлив», — гласит опубликованный пост на стене 35-летней подозреваемой. «Теперь будет эту фразу повторять в тюрьме», — отреагировали едкие комментаторы.

Секс с учеником из обеспеченной семьи якобы имел место весной 2017 года во время урока (парень учится в частной школе, но учителя приходят к нему в гости). На данный момент утверждено обвинительное заключение, которое направится на рассмотрение в Московский районный суд.

Ранее сообщалось, что обвиняемая является другом семьи подростка. Она вместе с его мамой проводит совместный отдых, о чем свидетельствуют фотографии в соцсети. Мать школьника пояснила журналистам, что не считает произошедшее совращением.