20:04 04 марта 2018 0

Учительница, у которой был секс с подростком, оказалась другом его семьи. ФОТО

Как им удалось помириться неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Петербургская учительница, на которую заведено уголовное дело из-за секса с несовершеннолетним учеником, является подругой семьи подростка. Их последняя фотография с совместного отдыха появилась в соцсети 25 февраля. Снимок был опубликован на странице матери потерпевшего, пишет «Лента.ру». Фото было подписано: «начинаем отдыхать». «Невские новости» отмечают, что, по словам матери, она не писала заявление на 35-летнюю женщину. Также она отрицает факт совращения. Как сообщалось ранее, секс якобы имел место весной 2017 года во время урока (парень учится в частной школе, но учителя приходят к нему в гости). На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет передано в Московский районный суд, сообщает сайт VSE42. «URA.RU» писало, что 16-летний подросток воспитывается в очень обеспеченной семье. В соцсетях он публикует фото в дорогих иномарках и хвастается знакомством с футболистом Криштиану Роналдо. Его отец работает в московской нефтяной компании. Опрошенные агентством эксперты рассказали, что происходит в сфере образования и почему учителя все чаще выходят из образа доброго наставника. Маму не заботит секс сына с ее подругой Фото: «ВКонтакте»