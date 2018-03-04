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04 марта 2018
20:04  04 марта 2018 0

Учительница, у которой был секс с подростком, оказалась другом его семьи. ФОТО

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Как им удалось помириться неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Петербургская учительница, на которую заведено уголовное дело из-за секса с несовершеннолетним учеником, является подругой семьи подростка. Их последняя фотография с совместного отдыха появилась в соцсети 25 февраля.

Снимок был опубликован на странице матери потерпевшего, пишет «Лента.ру». Фото было подписано: «начинаем отдыхать». «Невские новости» отмечают, что, по словам матери, она не писала заявление на 35-летнюю женщину. Также она отрицает факт совращения.

Как сообщалось ранее, секс якобы имел место весной 2017 года во время урока (парень учится в частной школе, но учителя приходят к нему в гости). На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет передано в Московский районный суд, сообщает сайт VSE42.

«URA.RU» писало, что 16-летний подросток воспитывается в очень обеспеченной семье. В соцсетях он публикует фото в дорогих иномарках и хвастается знакомством с футболистом Криштиану Роналдо. Его отец работает в московской нефтяной компании. Опрошенные агентством эксперты рассказали, что происходит в сфере образования и почему учителя все чаще выходят из образа доброго наставника.

Маму не заботит секс сына с ее подругой
Фото: «ВКонтакте»

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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