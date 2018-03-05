18:34 05 марта 2018 0

В преддверии ЧМ-2018 RT собирает команду мечты для лучшего освещения игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший тренер ведущих мировых футбольных клубов («Реал Мадрид», «Челси», сейчас — главный тренер «Манчестер Юнайтед») Жозе Моуриньо вошел в команду RT на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперт будет делиться своими знаниями и опытом со зрителями телеканала.

«Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдёт этим летом в России и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», — сказал Жозе Моуринью о сотрудничестве с телеканалом.

Моуринью был удостоен звания «Тренер года» по версии ФИФА в 2010 году. Федерация футбола Португалии считает его лучшим национальным тренером века. С 2003 по 2012 год под его руководством выигрывался как минимум один крупный футбольный турнир в год.

Ранее RT пригласил в свою команду прославленного вратаря из команды «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля. При его участии футбольный клуб пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги. Спортсмен будет вести авторскую программу о спорте, в которой расскажет о главных событиях в мире футбола, и посетит все российские города, где пройдет ЧМ-2018.