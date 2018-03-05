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05 марта 2018
18:34  05 марта 2018 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» станет экспертом на Russia Today. ВИДЕО

Разминка ФК Локомотив М перед началом встречи с ФК Урал в 29 туре Чемпионата России. Екатеринбург, мяч, футбол, спорт
В преддверии ЧМ-2018 RT собирает команду мечты для лучшего освещения игрФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Бывший тренер ведущих мировых футбольных клубов («Реал Мадрид», «Челси», сейчас — главный тренер «Манчестер Юнайтед») Жозе Моуриньо вошел в команду RT на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперт будет делиться своими знаниями и опытом со зрителями телеканала.

«Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдёт этим летом в России и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», — сказал Жозе Моуринью о сотрудничестве с телеканалом.

Моуринью был удостоен звания «Тренер года» по версии ФИФА в 2010 году. Федерация футбола Португалии считает его лучшим национальным тренером века. С 2003 по 2012 год под его руководством выигрывался как минимум один крупный футбольный турнир в год.

Ранее RT пригласил в свою команду прославленного вратаря из команды «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля. При его участии футбольный клуб пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги. Спортсмен будет вести авторскую программу о спорте, в которой расскажет о главных событиях в мире футбола, и посетит все российские города, где пройдет ЧМ-2018.

Семен Гринберг
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