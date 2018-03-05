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05 марта 2018
19:00  05 марта 2018 3

DJ Smash отказался «договориться» с пермяками, которые избили его в клубе. «Получат по полной программе»

Музыкант заявил: «с негодяями мы не договариваемся»DJ Smash, Instagram

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, рассказал, что напавшие на него в пермском в клубе пытались связаться с ним. Он добавил, что вести с ними переговоры не планирует.

«Я не могу говорить о произошедшем в пермском клубе, в рамках следствия мы не раскрываем никаких фактов, но можете быть уверены, что негодяи получат по заслугам по полной программе. Попытки связаться со мной с их стороны были. Но мы с ними не будем вести переговоры. С негодяями мы не договариваемся», — цитирует RT слова Ширмана. Музыкант намерен встретиться с обидчиками только на очной ставке, где четко укажет на злоумышленника.

По словам артиста, ему сделали три операции, и он в процессе возвращения к концертной деятельности. «У меня шквал предложений. Будем смотреть по ситуации. Могу начать хоть завтра», — добавил Ширман. В нападении на Андрея Ширмана подозревается бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев.

По данным «Национальной службы новостей», «Единая Россия» приостановила членство Телепнева в партии. Пострадавший музыкант во время допроса в больнице опознал людей, в том числе Телепнева, которые его избивали. Ранее Ширман выписался из московской больницы. Он рассказал, что ведется расследование по факту нападения на него и его обидчики скоро получат по заслугам.

Иван Шестак
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