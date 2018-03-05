{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
19:56  05 марта 2018 4

США предложило Рыбке статус беженца

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Воспользуется ли эскортница данной возможностью, пока неизвестноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанная за организацию незаконного секс-тренинга в Таиланде Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) не может получить политическое убежище в США, однако она вправе получить статус беженца. Об этом заявили в американском посольстве в Минске.

«Обращающийся за политическим убежищем должен находиться в США. За пределами США можно обратиться за статусом беженца», — приводит Life.ru сообщение посольства. В консульстве отметили, что не занимаются рассмотрением заявлений о предоставлении Рыбке политического убежища.

Ранее сообщалось, что Рыбка и ее «учитель» Алекс Лесли (оба граждане Белоруссии) заявили об угрозах со стороны властей Таиланда. Арест произошел вскоре после того, как российский бизнесмен Олег Дерипаска подал на нее в суд из-за раскрытия личной информации в соцсетях. Вашукевич, находясь в заточении, сказала, что может раскрыть важные сведения об участии российских политиков и олигархов в предвыборной кампании США, и попросила политического убежища.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров