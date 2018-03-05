США предложило Рыбке статус беженца

19:56 05 марта 2018 4

Воспользуется ли эскортница данной возможностью, пока неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанная за организацию незаконного секс-тренинга в Таиланде Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) не может получить политическое убежище в США, однако она вправе получить статус беженца. Об этом заявили в американском посольстве в Минске.

«Обращающийся за политическим убежищем должен находиться в США. За пределами США можно обратиться за статусом беженца», — приводит Life.ru сообщение посольства. В консульстве отметили, что не занимаются рассмотрением заявлений о предоставлении Рыбке политического убежища.

Ранее сообщалось, что Рыбка и ее «учитель» Алекс Лесли (оба граждане Белоруссии) заявили об угрозах со стороны властей Таиланда. Арест произошел вскоре после того, как российский бизнесмен Олег Дерипаска подал на нее в суд из-за раскрытия личной информации в соцсетях. Вашукевич, находясь в заточении, сказала, что может раскрыть важные сведения об участии российских политиков и олигархов в предвыборной кампании США, и попросила политического убежища.