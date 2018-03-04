Посольство в Таиланде ответило на заявление Рыбки об угрозах

15:38 04 марта 2018 3

Их задержали за незаконный секс-тренинг Фото: Настя Рыбка, Instagram

В посольстве России в Таиланде сомневаются, что скандально известным Насте Рыбке и Алексу Лесли угрожают местные власти. Глава дипмиссии в стране Владимир Соснов отметил, что в случае необходимости силовые структуры королевства могут взломать почту и телефоны арестованных без их согласия.

«Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко „достать“ соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», — приводит РБК слова дипломата. Соснов подчеркнул, что за более подробной информацией следует обращаться в посольство Белоруссии — Лесли и Рыбка граждане этой страны.

Ранее сообщалось, что Лесли и Рыбку арестовали в Таиланде за проведение секс-тренинга без оформления трудовой визы. Теперь, по законам королевства, им грозит несколько лет тюрьмы или штраф с последующей депортацией. Арест произошел вскоре после того, как бизнесмен Олег Дерипаска подал на белорусов в суд за раскрытие информации о его частной жизни. Через некоторое время после ареста скандальная пара заявила, что местные власти требуют у них пароли от личных электронных носителей.

Главные герои скандалов последнего месяца также просили убежища в США и обещали американским властям рассказать о связях российских бизнесменов и дипломатов с предвыборным штабом президента Дональда Трампа. По законодательству страны они смогут получить политическое убежище, только уже находясь на территории Штатов.