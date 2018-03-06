Рыбка сообщила о наличии у нее доказательств «российского вмешательства» в выборы США

Задержанная в Таиланде за организацию секс-тренингов Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, сообщила журналистам, что в ее распоряжении есть доказательства вмешательства России в выборы президента США.
С таким заявлением она выступила во время беседы с корреспондентом The New York Times. По словам Рыбки, у нее есть порядка 16-18 часов записей разговоров о выборах американского президента, в определенном исходе которых якобы был заинтересован российский бизнесмен Олег Дерипаска.
«Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной может что-то произойти», — приводит RT слова Рыбки.
На данный момент Анастасия Вашукевич вместе с наставником Алексом Лесли [Александром Кирилловым] находятся в Таиланде под арестом по обвинению в незаконном трудоустройстве. Они и еще восемь человек проводили секс-тренинги без разрешения. По местным законам им грозит до двух лет тюрьмы, штраф, депортация и запрет на въезд в страну на 10 лет.
Ранее она запросила в США политическое убежище, однако американские власти отказали ей, предложив в качестве альтернативы статус беженца.