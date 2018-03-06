Американский сенатор назвал условия снятия антироссийских санкций

С России снимут санкции, если она прекратит «активность» в ряде областей, которая противоречит интересам Соединенных Штатов. В противном случае ограничения продолжат действовать. С таким заявлением выступил сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Конгрессмен также уточнил, что затрагивает в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и приписываемое России вмешательство в выборы США, передает «Федеральное агентство новостей».
«Если оно (правительство РФ. — Ред.) прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — сообщил Салливан.
Ранее, напомним, вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал не ждать от стран Запада решения о снятии санкций с России. Ограничения, по его словам, введены навсегда и будут отменены только в том случае, если РФ вновь станет слабым государством.