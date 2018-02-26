Рогозин заявил, что санкции против России введены навсегда

05:18 26 февраля 2018 6

Дмитрий Рогозин считает, что введенные против России санкции будут сняты в случае ослабления страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Введенные Западом антироссийские санкции останутся навсегда и будут сняты только в том случае, если Россия вновь станет слабым государством. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Навсегда. Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — сказал политик в интервью газете «Коммерсант», добавив, что санкции стоит рассматривать как возможность проявить лучшие черты национального характера.

Отношения со странами Запада и Европы ухудшились из-за ситуации на Украине и возврата Крыма в состав РФ. После введения первых санкций российская сторона взяла курс на импортозамещение, но при этом отмечала, что язык санкций контрпродуктивен. Тем не менее, в пятницу, 23 февраля, как напоминает Nation News, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в ближайшее время американская сторона объявит об очередных санкциях против России.