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26 февраля 2018
25 февраля 2018
05:18  26 февраля 2018 6

Рогозин заявил, что санкции против России введены навсегда

Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин считает, что введенные против России санкции будут сняты в случае ослабления страныФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Введенные Западом антироссийские санкции останутся навсегда и будут сняты только в том случае, если Россия вновь станет слабым государством. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Навсегда. Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — сказал политик в интервью газете «Коммерсант», добавив, что санкции стоит рассматривать как возможность проявить лучшие черты национального характера.

Отношения со странами Запада и Европы ухудшились из-за ситуации на Украине и возврата Крыма в состав РФ. После введения первых санкций российская сторона взяла курс на импортозамещение, но при этом отмечала, что язык санкций контрпродуктивен. Тем не менее, в пятницу, 23 февраля, как напоминает Nation News, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в ближайшее время американская сторона объявит об очередных санкциях против России.

Сергей Демин
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