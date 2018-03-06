Экс-полковник ГРУ, найденный без сознания в Британии, опасался за свою жизнь

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за государственную измену и получил убежище в Великобритании, незадолго до инцидента обращался в полицию, опасаясь за свою жизнь.
Ресторан под названием Zizzi, который расположен в центре Солсбери неподалеку от места происшествия, где нашли экс-полковника и молодую женщину, также отравившуюся неизвестным веществом, был закрыт в качестве меры предосторожности. Предполагается, что один из госпитализированных мог обедать там. По заявлению местных властей, угрозы для здоровья жителей Солсбери в данный момент нет, но их призывают немедленно обращаться в больницу при появлении признаков недомогания, передает «Интерфакс».
Госпитализированные по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Название вещества, которым они отравились, не разглашается. Ряд СМИ сообщает, что речь идет о фентаниле, который является синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, но может даже в сотни раз сильнее.
Напомним, в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с молодой женщиной были найдены на лавочке без сознания. Их сразу же доставили в больницу Солсбери с подозрением на отравление.