{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
06:55  06 марта 2018 1

Экс-полковник ГРУ, найденный без сознания в Британии, опасался за свою жизнь

Незадолго до происшествия Сергей Скрипаль обращался в полициюФОТО: Pixabay, JacquesTiberi

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за государственную измену и получил убежище в Великобритании, незадолго до инцидента обращался в полицию, опасаясь за свою жизнь.

Ресторан под названием Zizzi, который расположен в центре Солсбери неподалеку от места происшествия, где нашли экс-полковника и молодую женщину, также отравившуюся неизвестным веществом, был закрыт в качестве меры предосторожности. Предполагается, что один из госпитализированных мог обедать там. По заявлению местных властей, угрозы для здоровья жителей Солсбери в данный момент нет, но их призывают немедленно обращаться в больницу при появлении признаков недомогания, передает «Интерфакс».

Госпитализированные по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Название вещества, которым они отравились, не разглашается. Ряд СМИ сообщает, что речь идет о фентаниле, который является синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, но может даже в сотни раз сильнее.

Напомним, в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с молодой женщиной были найдены на лавочке без сознания. Их сразу же доставили в больницу Солсбери с подозрением на отравление.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров