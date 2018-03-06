СМИ: Штаты готовятся к «военным действиям» в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военного воздействия на Сирию. Таким образом американская сторона отреагировала на сообщения о применении правительственными войсками химоружия в Восточной Гуте.
Варианты воздействия на Сирию Дональд Трамп обсуждал в том числе с главой аппарата президента Джоном Келли и помощником президента по нацбезопасности Гербертом Макмастером, пишет RT со ссылкой на издание The Washington Post. Свое мнение по поводу ситуации с Сирией американскому президенту также высказал глава Пентагона Джим Мэттис. Однако во время совещания Дональд Трамп так и не определился, какие конкретно военные действия США следует предпринять в отношении Сирии, было решено «продолжить следить за ситуацией».
Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что некоторые страны, в том числе и США, ставят своей целью разделить Сирийскую республику. «Такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».