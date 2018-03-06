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06 марта 2018
09:25  06 марта 2018 0

СМИ: Штаты готовятся к «военным действиям» в Сирии

Дональд Трамп обсудил с представителями своей администрации военный ответ на сообщения о химоружии в СирииФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военного воздействия на Сирию. Таким образом американская сторона отреагировала на сообщения о применении правительственными войсками химоружия в Восточной Гуте.

Варианты воздействия на Сирию Дональд Трамп обсуждал в том числе с главой аппарата президента Джоном Келли и помощником президента по нацбезопасности Гербертом Макмастером, пишет RT со ссылкой на издание The Washington Post. Свое мнение по поводу ситуации с Сирией американскому президенту также высказал глава Пентагона Джим Мэттис. Однако во время совещания Дональд Трамп так и не определился, какие конкретно военные действия США следует предпринять в отношении Сирии, было решено «продолжить следить за ситуацией».

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что некоторые страны, в том числе и США, ставят своей целью разделить Сирийскую республику. «Такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Дарья Корчак
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