В Кургане на борьбу с последствиями снегопада 6 марта вышло 20 единиц дорожной техники. Ручную чистку от снега пешеходных зон, парков и скверов ведут порядка 60 человек, сообщает сегодня пресс-служба городской администрации. Госавтоинспекция региона просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения погодных условий.
Масштабная уборка стартовала накануне вечером, на улицы города выехало 15 машин, которые в течение ночи обработали дороги песко-соляной смесью. Как уточняют в мэрии, основной состав техники сегодня заступит на службу с наступлением темного времени суток, так как днем движение на городских магистралях достаточно интенсивное. Задействуют 34 автомобиля дорожных служб, будет производиться вывоз снега с центральных улиц.
На территории Кургана и области 6 и 7 марта наблюдается ухудшение погодных условий — понижение температуры воздуха и выпадение мокрого снега. Госавтоинспекция по региону предупреждает: во время снегопада возможно ухудшение видимости, образование на дорогах гололедицы и снежного наката. Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.