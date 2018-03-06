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06 марта 2018
05 марта 2018
Главные новости Курганской области
15:53  06 марта 2018 11

Курганская автоинспекция просит жителей воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения погоды

Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, нечищенная дорога
Днем 6 марта улицы Кургана убирают 60 человек и 20 единиц техникиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане на борьбу с последствиями снегопада 6 марта вышло 20 единиц дорожной техники. Ручную чистку от снега пешеходных зон, парков и скверов ведут порядка 60 человек, сообщает сегодня пресс-служба городской администрации. Госавтоинспекция региона просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения погодных условий.

Масштабная уборка стартовала накануне вечером, на улицы города выехало 15 машин, которые в течение ночи обработали дороги песко-соляной смесью. Как уточняют в мэрии, основной состав техники сегодня заступит на службу с наступлением темного времени суток, так как днем движение на городских магистралях достаточно интенсивное. Задействуют 34 автомобиля дорожных служб, будет производиться вывоз снега с центральных улиц.

На территории Кургана и области 6 и 7 марта наблюдается ухудшение погодных условий — понижение температуры воздуха и выпадение мокрого снега. Госавтоинспекция по региону предупреждает: во время снегопада возможно ухудшение видимости, образование на дорогах гололедицы и снежного наката. Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Вера Чернышева
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