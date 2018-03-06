16:30 06 марта 2018 6

Дмитрий Бондарев высказал две версии причин нападения Фото: facebook.ru

На гендиректора и издателя газеты «АиФ-Урал» Дмитрия Бондарева напали, когда он выезжал из двора на своей машине «Ауди Q7». Двое молодых людей поджидали его на улице.

«Все произошло в центре города на улице Бажова. У нас охраняемый двор, а как только я выехал за шлагбаум, перед машиной появился парень, другой подошел сзади. Они начали бить стекла, а потом убежали. Повреждено лобовое стекло — его придется менять, и сзади остались следы. Я написал заявление в полицию», — рассказал «URA.RU» Дмитрий Бондарев.

По его словам, он не успел рассмотреть лица нападавших. Они были в какой-то спортивной одежде, шапки натянуты на глаза. «Если во второй раз увижу, то не узнаю, ничего примечательного. Не знаю, кто и из-за чего напал. У нас был цикл статей об ОПС „Уралмаш“ и „МРСК Урала“, только они могли быть недовольными», — добавил Дмитрий Бондарев.

«Мы считаем высказывания Дмитрия Бондарева в адрес компании абсурдными и провокационными, — ответили на обвинения Бондарева в пресс-службе „МРСК Урала“. — Более здесь обсуждать нечего. Искренне желаем Дмитрию Бондареву установить истинных виновников данного инцидента и уверяем, что журналистская деятельность изданий, принадлежащих ему, у нас беспокойства не вызывает».

«6 марта в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Екатеринбургу поступило заявление от гражданина по факту повреждения его автомобиля. Со слов потерпевшего, сегодня утром, когда он выезжал из двора своего дома по улице Бажова неизвестный бросил в его автомобиль камень, повредив лобовое стекло. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Ектаеринбургу.