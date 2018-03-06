В Кургане произошла авария, участниками которой стали сразу несколько пассажирских автобусов. Видеозапись с места происшествия опубликовал очевидец в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган».
На ролике запечатлены три «ПАЗа», которым не удалось разъехаться на скользкой дороге. В описании видео автор поясняет, что всего участниками ДТП стали четыре автобуса. По его словам, инцидент произошел около Ледового дворца им. Парышева в Заозерном районе города.
Как пояснили «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД по Кургану, в дежурную часть участники аварии не обращались. «Водители и руководители автотранспортных предприятий, вероятно, сами оформляют ДТП. Пострадавших, по всей видимости, нет», — уточнили в Госавтоинспекции. Ранее «URA.RU» сообщало, что жителей Курганской области просят воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погоды.