{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
05 марта 2018
Главные новости Курганской области
16:38  06 марта 2018 1

В Кургане на скользкой дороге столкнулись четыре автобуса. ВИДЕО

Водителям не удалось разъехаться на сколькзой дорогеФото: скрин видео «Типичный Курган», «ВКонтакте»

В Кургане произошла авария, участниками которой стали сразу несколько пассажирских автобусов. Видеозапись с места происшествия опубликовал очевидец в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган».

На ролике запечатлены три «ПАЗа», которым не удалось разъехаться на скользкой дороге. В описании видео автор поясняет, что всего участниками ДТП стали четыре автобуса. По его словам, инцидент произошел около Ледового дворца им. Парышева в Заозерном районе города.

Как пояснили «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД по Кургану, в дежурную часть участники аварии не обращались. «Водители и руководители автотранспортных предприятий, вероятно, сами оформляют ДТП. Пострадавших, по всей видимости, нет», — уточнили в Госавтоинспекции. Ранее «URA.RU» сообщало, что жителей Курганской области просят воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погоды.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров