Дольщики тюменской «пизанской башни» поверили обещаниям губернатора и отменили митинг

17:44 06 марта 2018 1

Тюменских дольщиков пригласили в правительство на разговор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дольщики тюменской «пизанской башни» по улице Беляева, 23 встретились с губернатором области Владимиром Якушевым. Разговор состоялся в здании правительства региона сегодня, 6 марта. По итогам встречи принято решение о проведении повторной экспертизы здания, сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора области. В сентябре планируется сдать дом в эксплуатацию.

Одна из участниц встречи, дольщица Светлана О. рассказала корреспонденту «URA.RU», что встреча проходила в два этапа. «Сначала мы встретились с Заболотным. На встрече также присутствовали начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, — пояснила она. — Потом переговорили с Владимиром Якушевым. По итогам встречи уже в понедельник начнется экспертиза дома. Как нам пояснили, застройщик имеет право опротестовать ее в суде, но с ним работают. После проведения экспертизы застройщик выполнит необходимые работы, и 1 сентября дом будет сдан в эксплуатацию».

Дольщиков пригласили на встречу с губернатором области Фото: телеграм-канал пресс-службы губернатора Тюменской области

Ранее дольщики подавали заявление о проведении митинга 16 марта, и сегодня им пришел ответ, что митинг согласован. Однако дольщики решили отказаться от акции. «Наша задача была, чтобы власть нас услышала. Мы ее достигли. Все необходимые заверения нами получены. Мы отказываемся от проведения митинга, поскольку мы верим обещаниям, которые были сделаны сегодня на самом высоком уровне», — сказала Светлана Осипенко.

Ранее дольщики заявили, что готовы разбить палаточный лагерь, и записали видеообращение к президенту России. Дом на улице Беляева, 23 застройщик ООО «Новый город — Инвест+» возводит с 2013 года. В 2015 году дом наклонился и получил у тюменцев название «пизанская башня». К лету 2016 года ГУС провел уже несколько проверок состояния дома, застройщику постоянно выдавали предписания об устранении крена, однако ситуация долгое время не менялась.

ООО «ГЕОФОНД+» к 10 февраля 2017 года провело экспертизу строения и сделало вывод, что несущие, ограждающие конструкции и фундамент дома находятся в нормативном техническом состоянии. Также «ГЕОФОНД+» уточнил, что при этом застройщиком до сих пор не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ). У застройщика ООО «Новый город — Инвест+» есть вывод другой экспертной организации, в котором говорится о том, что здание находится в аварийном состоянии.