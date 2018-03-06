В тюменском доме, где рухнули балконы, недавно ремонтировали крышу

В Тюменском доме, где сегодня обрушились часть козырька и балконы, в прошлом году ремонтировали крышу, об этом сообщил «URA.RU» житель дома 91 по ул. 50 лет ВЛКСМ. Эта же информация размещена на портале «Реформа ЖКЖ», где указано, что в 2017 году в доме №91 по ул. 50 лет ВЛКСМ произведен капитальный ремонт крыши. Стоимость работ составила более 6,5 млн рублей. Заказчиком работ является МКУ «Служба технического контроля». Исполнителем работ указано ООО Строительно-производственная компания «Вектор».
Как сообщили в департаменте ЖКХ по Тюменской области, частичное обрушение кровли и двух балконов произошло в ходе проведения работ по капремонту. Квартиры не затронуло. Дом кирпичный, пятиэтажный, 1969 года постройки. Предварительная версия — нарушение технологии демонтажа старой кровли, но нельзя исключать и тот вариант, что старая шиферная крыша не выдержала снеговой нагрузки. Случай страховой, в любой ситуации причиненный ущерб будет компенсирован.
В УМВД по Тюменской области «URA.RU» сообщили, что из здания эвакуировано 26 человек, из них шесть детей. «Сотрудники правоохранительных органов помогали в эвакуации жильцов. В настоящее время они обеспечивают охрану места происшествия», — уточнила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на место происшествия поступил в 16-23, в 16-44 скорая помощь была на месте происшествия. «Погибших и пострадавших нет. За медицинской помощью никто из жильцов дома не обратился», — уточнила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.
Напомним, что сегодня, 6 марта, в Тюмени в 16-18 частично обрушились крыша и два балкона жилой пятиэтажки, которая находится на улице 50 лет ВЛКСМ. Еще два балкона частично пострадали.