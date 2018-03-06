19:46 06 марта 2018 3

Ан-26 разбился около трех часов дня по Москве фото: Maksimus

Появились подробности авиакатастрофы с российским транспортным самолетом Ан-26 в Сирийской арабской республике. Стало известно, что на борту воздушного судна находились несколько гражданских лиц, а за штурвалом был некий майор Смирнов.

Самолет вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, пишет телеграм-канал Mash, затем совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим. Ан-26 потерпел крушение в 14:51 мск, не долетев порядка 500 метров до взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим, передает Life.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ранее в Миобороны заявили, что самолет не был сбит, напоминает «URA.RU». Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность судна, однако в ведомстве пообещали рассмотреть все возможные причины ЧП. По информации «Национальной службы новостей», на борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил.