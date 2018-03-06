{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
22:00  06 марта 2018 0

ЦБ докапитализирует «Бинбанк» и объединит его с «Открытием»

Российский коммерческий банк
ЦБ направит на оздоровление «Бинбанка» почти 57 млрд рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
все новости сюжета

Центробанк вольет в капитал «Бинбанка» 56,9 млрд рублей в качестве мер по предупреждению банкротства. Средства направят на приобретение дополнительного выпуска акций банка. Также регулятор планирует объединение «Бинбанка» и «ФК Открытие», которое запланировано до 1 апреля 2019 года, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Решение по слиянию санируемых банков было принято еще в начале февраля текущего года. Об этом, как пишет RT, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об объединении «Бинбанка», «Открытия» и «Промсвязьбанка», по информации «URA.RU», также говорил экс-глава ВТБ24 Михаил Задорнов.

Ранее Центробанк возложил функции временной администрации банка «Открытие» на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Это было необходимо для прекращения (изменения характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка, сообщало РАПСИ.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров