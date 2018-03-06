ЦБ докапитализирует «Бинбанк» и объединит его с «Открытием»

22:00 06 марта 2018 0

ЦБ направит на оздоровление «Бинбанка» почти 57 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центробанк вольет в капитал «Бинбанка» 56,9 млрд рублей в качестве мер по предупреждению банкротства. Средства направят на приобретение дополнительного выпуска акций банка. Также регулятор планирует объединение «Бинбанка» и «ФК Открытие», которое запланировано до 1 апреля 2019 года, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Решение по слиянию санируемых банков было принято еще в начале февраля текущего года. Об этом, как пишет RT, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об объединении «Бинбанка», «Открытия» и «Промсвязьбанка», по информации «URA.RU», также говорил экс-глава ВТБ24 Михаил Задорнов.

Ранее Центробанк возложил функции временной администрации банка «Открытие» на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Это было необходимо для прекращения (изменения характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка, сообщало РАПСИ.