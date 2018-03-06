Владелец ЧТПЗ представил Путину новую систему подготовки кадров для промышленности

22:40 06 марта 2018 0

Руководство ЧТПЗ предложило изучить свою систему подготовки молодых специалистов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Руководство Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) разработало форму государственно-частного партнерства, благодаря которой российские предприятия могут эффективно влиять на подготовку будущих кадров в учебных заведениях. Об этом рассказал председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу развития системы среднего профессионального образования в Екатеринбурге.

По словам Комарова, в разработке проекта взаимодействия предприятий и колледжей также принимали участие специалисты Минобрнауки. При данной форме сотрудничества компания-работодатель имеет возможность влиять на состояние дел в учебном заведении и менять к лучшему систему подготовки будущих сотрудников. В качестве примера акционер ЧТПЗ привел программу «Будущее белой металлургии», которая реализуется на базе металлургического колледжа в Первоуральске.

«Семь лет назад мы создали эту программу, вложили в строительство учебного корпуса порядка 30 млн долларов. Свердловская область вложила свои средства. Мы поняли, что начинать нужно не в колледже, начинать профориентационную работу нужно в школе. Сегодня у нас богатый опыт, 1100 студентов учатся по программе „Будущее белой металлургии“, за этот период в соревнованиях WorldSkill мы завоевали порядка 90 медалей», — рассказал Комаров.



Отметим, что работа ЧТПЗ была высоко оценена президентом России в ходе его визита в Нижний Тагил. По словам Владимира Путина, он «обалдел», когда впервые попал на производство уральского промышленного гиганта. «Даже не ожидал, что у нас такое есть — знал по бумагам только. Как будто в клинику пришел: все в белых халатах», добавил глава государства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в ходе сегодняшнего совещания в столице Урала президент РФ поручил региональным властям создание центров опережающей профподготовки. Инициатива должна помочь юным россиянам правильно выбрать профессию, а взрослым — переквалифицироваться или улучшить свои навыки. Предложение Владимира Путина стало логичным продолжением его речи 1 марта перед Федеральным Собранием, где он рассказал о программе ранней профориентации для школьников, предусматривающей федеральную финансовую поддержку.