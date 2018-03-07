В Киеве Анну Ахматову назвали великой украинской поэтессой

06:01 07 марта 2018 1

Депутат Лозовой считает, что поэтесса «всей душой ненавидела московитов» Фото: Андрій Лозовий, Facebook

Украинский депутат от радикальной партии Андрей Лозовой назвал Анну Ахматову «великой украинской поэтессой». То, что ее считают русской, по мнению нардепа не более, чем «имперская пропаганда московитов».

«Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне…» — так обращалась к людям Анна Ахматова (Горенко), великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская, когда ей было тяжелее всего, — написал депутат-националист на своей странице в сети Facebook. По его мнению, Ахматова ненавидела «московитов» всей душой, постоянно говорил об этом, «за что и поплатилась».

Отметим, ранее украинский литератор, вице-президент Ассоциации украинских писателей Юрий Винничук, нашел в произведениях классиков русской литературы, Александра Пушкина и Михаила Булгакова, плагиат. Как писало «URA.RU», литератор объяснил, что в творчестве данных авторов множество заимствований из ранее изданных произведений иностранной литературы.

Что касается Ахматовой, что считать ее великой украинской поэтессой депутат Рады позволил себе благодаря ее происхождению: она родилась в Одессе и в девичестве носила фамилию Горенко. Тем не менее в литературу она вошла под фамилией Ахматова, избрав в качестве псевдонима девичью фамилию бабушки. Относительно упомянутых депутатом Лозовым строк поэтессы, то они были посвящены ее первому мужу — русскому поэту Николаю Гумилеву, расстрелянному большевиками по подозрению в контрреволюционном заговоре, и их сыну — арестованному НКВД осужденному в 1930-х ученому Льву Гумилеву.

Андрей Лозовой и ранее отличался «интересными» высказываниями. В частности, генпрокурора Украины Юрия Луценко он называл «троянским конем президента» передает Life.