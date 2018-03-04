Яркий объект, пронесшийся в ночном небе, заметили жители нескольких регионов УрФО. Согласно данным ученых, внимание уральцев привлек крупный метеор, который также принято называть суперболидом.
Небесное явление случилось ночью 3 марта, примерно в 01:45. Интенсивное свечение бело-голубого цвета засекли в Свердловской и Челябинской областях. Нескольким уральцам удалось заснять беззвучно и стремительно перемещающуюся по небосводу вспышку на видео.
«Я просмотрел записи своих камер видеонаблюдения на стройке в деревне. Все они зафиксировали короткий, но очень яркий голубой отсвет. Что привлекло внимание — это тени, — написал в соцсетях один из очевидцев, южноуралец Дмитрий Ерилов. — Особенно от высокого объекта, здания. Во-первых, сама вспышка хоть и короткая, но имеет неоднородую силу света. Во-вторых, тень от здания создаваемая вспышкой движется, удлиняясь в направлении противоположном удалению источника света. В-третьих, скорость чудовищная».
Как сообщил «URA.RU» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, в атмосферу на высокой скорости вошел метеороид массой не менее 10 килограммов. Его точные размеры и массу назвать трудно, поскольку необходимая для расчетов скорость движения объекта осталась неизвестной. «Наблюдение метеоров такой яркости — суперболидов, — довольно редко, и происходит раз в несколько лет из одной точки наблюдения. Видео подобных явлений появляются со всего мира два-три в год, — пояснил ученый корреспонденту „URA.RU“. — Такой метеор мог достичь поверхности Земли, если бы вошел в атмосферу с небольшой скоростью и под углом от 10 до 20 градусов. Но и при этом от него осталось бы не более нескольких процентов от первоначальной массы».
«Так можно и привыкнуть», — иронизируют свидетели небесного явления, намекая на знаменитый Челябинский метеорит. Взорвавшийся в феврале 2013 года над Челябинской областью космический объект вывел из строя станции мобильной связи, ударная волна выбивала стекла и даже привела к разрушениям зданий. Нанесенный региону ущерб оценивается примерно в 1 млрд рублей. Грохот и вспышку ощутили и в соседних субъектах УрФО.
Видео: аккаунт Дмитрия Ерилова, YouTube