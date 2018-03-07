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07 марта 2018
06 марта 2018
08:11  07 марта 2018 0

Выплаты по ОСАГО призвали уменьшить за счет старых запчастей

Школа-интернат. Челябинская область, автомобиль, луаз, волынь
Сейчас износ деталей учитывать запрещеноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО. Соответствующую просьбу направил в Центробанк Российский союз автостраховщиков.

Сейчас закон запрещает страховщикам учитывать износ деталей при выплате компенсации. Запрещено также использовать старые запчасти при проведении ремонта. Инициатива, которую предлагают страховщики, изменит эту норму, пишут «Ведомости».

Отметим, споры о том, имеют ли право страховщики учитывать амортизацию при выплате компенсаций, длятся уже много лет. Как правило, все они заканчиваются в Верховном суде, который придерживается мнения, что стоимость застрахованного имущества не может меняться в течение действия договора.

Как писало «URA.RU», ранее в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Теперь автовладельцам запрещено ездить на машинах с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля. Стекла фар нельзя бронировать или покрывать тонировкой. Также появился ряд других ограничений.

Игорь Чукреев
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