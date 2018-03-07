01:47 07 марта 2018 5

В ходе посадки лайнера на базу Хмеймим погодные условия были простыми ФОТО: Wikimedia Commons, Igor Dvurekov

В результате крушения лайнера Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, один из которых — генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие.

«В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было», — цитирует RT заявление пресс-службы Минобороны РФ.

Стоит отметить, что во время посадки самолета Ан-26 погодные условия были простыми. Лайнер выполнял рейс авиабаза Кварейс (Алеппо) — Хмеймим. В Минобороны также добавили, что налет командира экипажа на данном типе летательного аппарата составлял более трех тысяч часов. Летчик 1-го класса неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим.

Как сообщает Daily Storm, очевидцы катастрофы заметили: когда самолет заходил на посадку, то его бросало из стороны в сторону. В итоге Ан-26 упал в цитрусовые плантации и загорелся.

Согласно информации телеграм-канала Mash, командиром экипажа может быть майор Смирнов С. Г. Погибшим генералом-майором Вооруженных сил России является Еремеев В.Г.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Согласно данным Минобороны России, погибли 39 человек. На месте крушения уже обнаружен «черный ящик». Помимо этого, в Сети опубликовали возможный список погибших. В нем числятся 26 человек, из них двое из Челябинска, а еще один — из Магнитогорска.