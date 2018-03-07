Жителей Урала призвали не выходить на улицы из-за шквального ветра

В Свердловской и Челябинской областях объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с, в связи с чем спасатели срочно просят жителей позаботиться о своей безопасности. Также из-за непогоды были введены ограничения на трассах в Зауралье.
Порывы ветра могут сдувать людей с ног, особенно детей. Согласно обращению на сайтах МЧС обоих регионов, в ближайшее время резко повышается вероятность возникновения ЧС, аварийного отключения систем жизнеобеспечения из-за нарушений электроснабжения. Возможны обрывы линий электропередач и даже повреждение окон в домах.
В целях безопасности водителей просят сегодня не выезжать на своих авто. Пешеходам рекомендуется быть бдительными и при сильных порывах ветра укрываться в подъездах ближайших домов. При этом лучше избегать остановочных комплексов и рекламных щитов — легкие конструкции могут быть разрушиться под действием ветра и быть опасными для человека.
Отметим, из-за сильного снега, метели и ограниченной видимости на федеральных трассах в Курганской области 6 марта ввели временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов. Ситуацию на дорогах регулируют дорожные организации вместе с сотрудниками ГИБДД.