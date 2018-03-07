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07 марта 2018
10:33  07 марта 2018 0

Жителей Урала призвали не выходить на улицы из-за шквального ветра

Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле смотрит
На улице небезопасно, предупреждают спасателиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской и Челябинской областях объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с, в связи с чем спасатели срочно просят жителей позаботиться о своей безопасности. Также из-за непогоды были введены ограничения на трассах в Зауралье.

Порывы ветра могут сдувать людей с ног, особенно детей. Согласно обращению на сайтах МЧС обоих регионов, в ближайшее время резко повышается вероятность возникновения ЧС, аварийного отключения систем жизнеобеспечения из-за нарушений электроснабжения. Возможны обрывы линий электропередач и даже повреждение окон в домах.

В целях безопасности водителей просят сегодня не выезжать на своих авто. Пешеходам рекомендуется быть бдительными и при сильных порывах ветра укрываться в подъездах ближайших домов. При этом лучше избегать остановочных комплексов и рекламных щитов — легкие конструкции могут быть разрушиться под действием ветра и быть опасными для человека.

Отметим, из-за сильного снега, метели и ограниченной видимости на федеральных трассах в Курганской области 6 марта ввели временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов. Ситуацию на дорогах регулируют дорожные организации вместе с сотрудниками ГИБДД.

Игорь Чукреев
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