В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в серии изнасилований детей. По данным следователей, он совершал преступления в регионе с 2005 по 2016 год, сообщили в пресс-службе регионального СКР,
Педофил нападал на на мальчиков и девочек в подъездах домов. Угрожая убийством, он насиловал детей. По подсчетам следователей, на его счету как минимум пять жертв. Экспертиза показала, что мужчина не страдает хроническим расстройством психики, а значит, может предстать перед судом. Уголовное дело передано в суд.
Отметим, в последнее время по Уралу прокатилась волна громких преступлений, связанных с сексуальными насилием над детьми. В январе в челябинской спецшколе для детей с нарушением умственного развития разразился скандал. Воспитанники 10-14 лет рассказали своим приемным родителям об оргиях с неким «дядей Сережей», их воспитателем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
До этого сотрудник другой коррекционной школы-интерната на Южном Урале был арестован за педофилию. Экс-педагога обвинили в сексуальном насилии над воспитанниками. На Ямале также были задержаны два маньяка-педофила. Один из них, 27-летний пермяк вел в соцсетях переписку с девочками, склоняя их к сексу. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.