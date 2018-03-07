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Главные новости Пермского края
14:16  07 марта 2018 1

В Прикамье будут судить серийного педофила. Он 11 лет насиловал детей в подъездах

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, кукла, педофилия, педофил, детское насилие
Жертвы боялись, что их убьютФото: depositphotos.com © URA.RU
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Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в серии изнасилований детей. По данным следователей, он совершал преступления в регионе с 2005 по 2016 год, сообщили в пресс-службе регионального СКР,

Педофил нападал на на мальчиков и девочек в подъездах домов. Угрожая убийством, он насиловал детей. По подсчетам следователей, на его счету как минимум пять жертв. Экспертиза показала, что мужчина не страдает хроническим расстройством психики, а значит, может предстать перед судом. Уголовное дело передано в суд.

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На Ямале задержали учителя школы-интерната по подозрению в педофилии

Отметим, в последнее время по Уралу прокатилась волна громких преступлений, связанных с сексуальными насилием над детьми. В январе в челябинской спецшколе для детей с нарушением умственного развития разразился скандал. Воспитанники 10-14 лет рассказали своим приемным родителям об оргиях с неким «дядей Сережей», их воспитателем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

До этого сотрудник другой коррекционной школы-интерната на Южном Урале был арестован за педофилию. Экс-педагога обвинили в сексуальном насилии над воспитанниками. На Ямале также были задержаны два маньяка-педофила. Один из них, 27-летний пермяк вел в соцсетях переписку с девочками, склоняя их к сексу. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Наталья Михалева
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