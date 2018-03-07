14:31 07 марта 2018 3

Послание зашифровано на одном из сервисов компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Программисты российского поисковика «Яндекс» спрятали тайное послание для конкурентов в картографическом сервисе. При попытке ввести слово «говно» в поиске «Яндекс.Карт» пользователи первым в выдаче видят адрес московского офиса Google.

Российский поисковик выдает такие результаты не только в мобильном приложении, но и в веб-версии картографического сервиса, пишет «Лента.ру» со ссылкой на имиджборд 2ch. В «Яндексе» назвали это багом. Представители российской компании пообещали в ближайшее время устранить неполадку. На момент публикации ситуация была исправлена. «Мы уже исправили этот баг», — сообщили «URA.RU» в региональном представительстве компании.

Результаты выдавались и в мобильной, и в десктопной версии сервиса Фото: скриншот «Яндекс Карты»

Как писало «URA.RU», ранее недостроенная с советских времен и приговоренная к сносу телебашня в Екатеринбурге исчезла с карты столицы Урала. Сервис «Яндекс.Карты» убрал объект в связи с приближающейся ликвидацией.